شكرا لقرائتكم خبر عن 25 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام لجنة الاقتراحات بمجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:00 ص

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأحد، 25 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب حول قضايا خدمات واحتياجات المواطنين فى الوحدات المحلية، وذلك عقب الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتنظر اللجنة خلال اجتماعها:

1. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة صرف المبالغ المالية والتى تم اعتمادها من وزارة المالية لتنفيذ قضايا أحكام الجهود للعاملين بمديرية التربية والتعليم – محافظة أسيوط.

2. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن بناء مسجد المشير أبو غزالة بقصور الأمراء بمركز الدلنجات – محافظة البحيرة.

3. الاقتراح برغبة المقدم من النائب هانى خضر، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى بعزبة ميت الموز على قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعى- مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

4. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رقية الهلالى، بشأن توسعة مبنى الإدارة التعليمية بمركز المنشأة – محافظة سوهاج.

5. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إحلال وتجديد مدرسة المعيصرة بنجوع برديس – مركز البلينا – محافظة سوهاج.

6. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبانوب عزت، بشأن إنشاء مدرسة تعليم فنى بقطعة الأرض الفضاء بمدرسة القاهرة الفنية للنسيج بحى الساحل – محافظة القاهرة.

7. الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد أبو خطيب، بشأن إنشاء مدرسة الزربينى بقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير- محافظة البحيرة.

8. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عامر حامد الشوربجى، بشأن إنشاء إدارة تعليمية بمركز زفتى – محافظة الغربية.

9. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة إحلال وتجديد مسجد اليوسفى بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

10. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن تسوية جمعية بنجر السكر بجمعية قصب السكر وصرف جنيه على كل طن بنجر سكر أسوة بجمعية قصب السكر – محافظة كفر الشيخ.

11. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكاتب تموين بعدة مناطق مختلفة بدائرة (النهضة، مريوط، بنجر السكر، زاوية عبدالقادر) – محافظة الإسكندرية.

12. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى مشاة نمرة (3) بقرية الروضة بمركز القنطرة غرب لعبور ترعة بورسعيد – محافظة الإسماعيلية.

13. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن سرعة توفير وسائل مواصلات بقرى كوم حمادة التابعة – لمحافظة البحيرة.

14. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن قبول طلبات تقنين الوضع من المواطنين ساكنى المستعمرة السكنية بتفتيش السرو والتابعة لهندسة السرو الكهربائية ووزارة الموارد المائية والرى ممن هم بالعمل أو تمت احالتهم للمعاش– فارسكور – محافظة دمياط.

15. الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد أبو خطيب، بشأن رصف طريق مدرسة غراقة شعيب بقرية كوم الفرج من عزبة أبو حديد حتى المدرسة بمسافة (3كم) – بمركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

16. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إنشاء مشروع شارع مصر للشباب – محافظة البحيرة.

17. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن عودة أستاد الأربعين. مرة آخرى تحت مظلة مديرية الشباب والرياضة بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

18ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن سرعة تطوير مراكز الشباب بحى العجمى وزيادة العدد بما يتناسب مع الكثافة السكانية الفعلية للحى – محافظة الإسكندرية.

19. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد المقر الإدارى لمركز شباب سنديون بمركز فوه – محافظة كفر الشيخ.

20. الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن إقامة مركز شباب بقرية الجزيرة الغربية بمدينة البدارى على أرض طرح نهر والتى تتبع هيئة التنمية الزراعية - محافظة أسيوط.

21. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن تحويل وتجهيز مركز شباب النصر أو جزء منه ليكون نادى لذوى الهمم- محافظة الإسكندرية.

22. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبد العاطى، بشأن نقل ولاية أرض بجوار مستشفى الطوارئ إلى جامعة المنصورة لاضافة مساحة لمستشفى الطوارئ – محافظة الدقهلية.

23. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحى الجحش، بشأن إنشاء سوريين أسمنتيين على ضفاف ترعة الساحل من زفتى إلى بنها / ومن زفتى إلى دهتوره (جير النيل) – محافظة الغربية.

24. الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن إنشاء كورنيش وممشى لأهل مدينة منية النصر على جسر أيسر البحر الصغير بمركز ومدينة منية النصر – محافظة الدقهلية.

25. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة العادلى، بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار.