صور| حطام متطاير وضحايا بالعشرات.. 120 قتيلا في حريق طائرة كوريا الجنوبية



ارتفاع عدد الضحايا

حادث طائرة كوريا الجنوبية

الدمام - شريف احمد - قُتل ما لا يقل عن 120 شخصًا إثر اندلاع حريق في طائرة ركاب اليوم الأحد، بعد انزلاقها عن المدرج في مطار بجنوب كوريا الجنوبية واصطدامها بجدار خرساني بسبب خلل أعاق تشغيل عجلات الهبوط الأمامية، حسبما أفاد مسؤولون، في واحدة من أسوأ الكوارث الجوية في البلاد.وقالت وكالة الإطفاء الوطنية إن رجال الإنقاذ هرعوا لإخراج الأشخاص من طائرة شركة " جيجو إير"، التي كانت تحمل على متنها 181 شخصا، في مطار مدينة موان، التي تقع على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب سول.وذكرت وزارة النقل أن الطائرة من طراز بوينج 800-737 عمرها 15 عاما وقالت إن الحادث وقع في الساعة 03:9 صباحا بالتوقيت المحلي(0030 بتوقيت جرينتش).وذكرت الوكالة أن 96 شخصا على الأقل - 48 امرأة و47 رجلا - لاقوا حتفهم في الحريق.ولم يتم التحقق من جنس شخص واحد من الضحايا حتى الآن، وفقا لما ذكرته الوكالة.وتمكن عمال الانقاذ من إخراج شخصين من الطائرة، وهما من أفراد الطاقم، وهما في حالة وعي.وأضافت وكالة الإطفاء أنها أرسلت 32 شاحنة إطفاء وعددا من المروحيات للسيطرة على الحريق.

كانت الطائرة غادرت بانكوك في تايلاند لتتجه إلى مطار موان الدولي في بلدة موان بإقليم جنوب جولا على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيول.