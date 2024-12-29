شكرا لقرائتكم خبر عن انحرفت عن المدرج.. مقتل 28 شخصا إثر حريق في طائرة بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

حادث طائرة كوريا الجنوبية

الدمام - شريف احمد - أكدت السلطات الكورية الجنوبية، مقتل 28 شخصا في حريق طائرة ركاب. وقال مسؤولون إن السلطات تجري عمليات إنقاذ للركاب.حسب وكالة "يونهاب" الكورية، انحرفت الطائرة عن المدرج عند هبوطها في مطار موان الدولي في جنوب غرب كوريا الجنوبية، ثم اصطدمت بالسياج في المطار، صباح اليوم الأحد.

كانت الطائرة غادرت بانكوك في تايلاند لتتجه إلى مطار موان الدولي في بلدة موان بإقليم جنوب جولا على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيول.



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