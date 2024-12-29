تعيين بارك تيه-سونغ رئيسًا جديدًا للوزراء في كوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام كوريّة شماليّة، بأنّ ​كوريا الشمالية​ عيّنت الأمين العام لحزب العمّال الحاكم بارك تيه-سونغ (Park Tae-sung) رئيسًا جديدًا للوزراء، ليحلّ محل كيم دوك-هون (Kim Deok-hoon)، في تعديل كبير للمسؤولين خلال الاجتماع العام السّنوي للجنة المركزيّة للحزب، برئاسة الزّعيم الكوري الشّمالي كيم جونغ-أون.

وكان بارك من بين الكوادر البارزة الّتي شوهدت إلى جانب "كيم" خلال الأنشطة العامّة الرّئيسيّة الأخيرة، بما في ذلك قمّته مع الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين في مركز فوستوتشني الفضائي في روسيا العام الماضي.

كما انتُخب "بارك"، وهو عضو المكتب السّياسي للجنة المركزيّة للحزب منذ عام 2021، كعضو في هيئة رئاسة المكتب السّياسي خلال الدّورة الأخيرة للحزب.

وبناءً على التّعديل الوزاري الأخير، غادر كيم-دوك هون منصبه بعد 4 سنوات و4 أشهر من تولّيه في آب 2020.