أعلنت الشرطة الفنلندية أنّه تمّ احتجاز النّاقلة النّفطيّة "إيغل إس" (Eagle S) المشتبه في انتمائها إلى "أسطول الظّل" الرّوسي، وتسبّبها في تخريب كابل كهرباء في بحر البلطيق، واقتيادها إلى ميناء لإجراء تحقيق.
وأوضحت في بيان، أنّ "سبب هذا النّقل هو أنّ مكتب التّحقيقات الوطني احتجز السّفينة، وأنّ الموقع الجديد يوفّر إمكانيّات أفضل لإجراءات التّحقيق"، مشيرةً إلى أنّ السّفينة الّتي ترفع علم جزر كوك الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، جاءت من روسيا.
و"أسطول الظّل" هو تعبير يُستخدم للإشارة إلى سفن منخرطة في عمليّات تشكّل انتهاكًا للحظر المفروض على نقل النّفط الرّوسي ومشتقّاته.
وكانت قد أعلنت الشّرطة أنّه تمّ اعتراض النّاقلة في 26 كانون الأوّل الحالي، بعد تضرُّر كابل كهرباء تحت البحر يربط بين فنلندا وإستونيا، ونُقلت تحت حراسة إلى ميناء كيلبيلهتي المخصّص لسفن المنقولات السّائلة، على بُعد 40 كيلومترًا شرق العاصمة هلسنكي.
مع الإشارة إلى أنّ كابل "إستلينك 2" الّذي يربط بين فنلندا وإستونيا ويمدّ الأخيرة بالكهرباء، كان قد انفصل عن الشّبكة يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد شهر ونيّف على انقطاع كابلَين للاتصالات في 17 و18 تشرين الثّاني الماضي، في المياه الإقليميّة السويديّة في بحر البلطيق. وفتحت الشّرطة الفنلنديّة تحقيقًا في قضيّة "تخريب".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفنلندية اقتادت ناقلة يُشتبه بتسببها بتخريب كابل كهرباء في بحر البلطيق إلى ميناء للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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