شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام يبدأ قرارات تنظيم بث البرامج الدينية 11 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تنفيذ القرارات التي اتخذها لتنظيم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات كافة بداية من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قرر منع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية، ويسمح بذلك فقط قبل بداية بث البرنامج أو بعد نهايته، وحدد المجلس مدة البرنامج الديني لا تزيد على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة:

- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.

- قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

- وزير الأوقاف.

-فضيلة مفتي الجمهورية.

‎ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء البرامج الدينية لتؤدي رسالتها المنشودة، نحو تثقيف المجتمع.

