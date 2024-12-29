شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإعلام الداخلى بـ"الاستعلامات": حملة "اتحقق قبل ماتصدق" تستهدف نشر الوعى والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد يحيى، رئيس قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات إن حملة "اتحقق ... قبل ما تصدق" التي أطلقتها الهيئة من أجل نشر الوعى بشأن التعامل الشائعات، بدأت في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أحمد يحيى، أن حملة "اتحقق.. قبل ما تصدق" تهدف للتوعية من مخاطر الشائعات التي تستهدف الإضرار بالدولة واستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.

ولفت أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات الى أن 96 مركزا إعلاميا في أكثر من 60 مجمعا للإعلام تابع للهيئة في المحافظات يشاركون في الحملة من خلال ندوات ولقاءات جماهيرية وورش عمل.

