«الأونروا»: أطفال غزة يتجمدون بسبب البرد ونقص المأوى

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وام)

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

وأضاف في تصريح صحفي، أمس، أن الوكالة بحاجة ماسة إلى وقف لإطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء، مشيراً إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.

ويواجه النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة خطر الموت نتيجة موجات الصقيع التي تجتاح خيامهم مع دخول فصل الشتاء والنقص الحاد في المستلزمات الأساسية.

فخلال الأيام القليلة الماضية، توفي 5 أشخاص، معظمهم من الأطفال، نتيجة البرودة الشديدة داخل الخيام التي لجأوا إليها بعدما دمرت إسرائيل أغلب منازلهم.

في غضون ذلك، أعلنت «الأونروا»، تعرض 88% من المباني المدرسية للضرب أو التضرر في قطاع غزة. وقالت «الأونروا»، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس، إن الحرب في غزة لها تأثير مدمر على مستقبل التعليم. وقد تعرضت 88% من المباني المدرسية للضرب أو التضرر مباشرة - حوالي ثلث هذه المباني هي مدارس «الأونروا».

وكانت «الأونروا» أفادت الثلاثاء الماضي بأن الجيش الإسرائيلي يقتل طفلاً فلسطينياً، على الأقل، كل ساعة يومياً في قطاع غزة.

من جهته، حذّر برنامج الأغذية العالمي، من أنّ الجوع يتفشّى في كلّ بقعة من قطاع غزة، وذلك وسط الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال، أمس، إن حياة أكثر من مليوني فلسطيني بقطاع غزة توقفت مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى.

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»: «رغم بذلنا قصارى جهدنا لتقديم المساعدات المنقذة للحياة بغزة، فمن المستحيل تلبية الاحتياجات في ظل السيناريو الحالي من الصراع وانعدام الأمن والقيود»، مشدداً على أن وقف إطلاق النار في غزة تأخر كثيراً، فيما توقفت الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى.

وبيّن البرنامج أنه لم يتمكّن من إدخال إلا ثلث إمدادات الأغذية التي يحتاج إليها لدعم أهل غزة، مجدّداً دعوته إلى توفير إمكانية وصول آمنة ومستدامة للإمدادات المطلوبة.