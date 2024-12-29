لبنان يسلم 70 سورياً إلى دمشق

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

سلم الجيش اللبناني نحو 70 سورياً بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السوري السابق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. وقال المرصد، الذي يوثق الأحداث في سوريا، إن ذلك جاء بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس. وأشار إلى دخول ثلاث حافلات تابعة للأمن العام اللبناني تقل الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني، موضحاً أنه جرى تسليمهم إلى إدارة العمليات العسكرية ونقلهم إلى الجانب السوري. ولفت المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي، إلى أنه جرى إيقاف الضباط والعناصر يوم أمس الأول لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان. ويعتقد أن عشرات الآلاف من السوريين دخلوا لبنان بشكل غير قانوني ليلة سقوط النظام في بداية الشهر الجاري.