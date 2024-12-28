القوات الأوكرانية تتخلى عن حلم الاستيلاء على كورسك

بعد خمسة أشهر من محاولات السيطرة على كورسك، تواجه القوات الأوكرانية تحديات كبيرة تتضمن خسائر فادحة، وصعوبات لوجستية، وانخفاضًا في المعنويات. لذا قررت القيادة الأوكرانية التخلي عن الهدف بعد خسارة مساحات كبيرة من الأراضي ومقتل العديد من الجنود في معارك طاحنة. بينما يرى البعض أهمية التراجع للحفاظ على الخطوط الأمامية، ولا تزال القيادة العليا مصرة على الصمود رغم الظروف الصعبة.

كما تسبب تأخر الاتصالات والتكتيكات غير الملائمة في إزهاق أرواح، ولم يعد لدى القوات وسيلة لشن هجوم مضاد، حسبما قال سبعة جنود وقادة في الخطوط الأمامية.

لاخيار للتراجع

وقال جنود أوكرانيون، إنهم غير مستعدين للرد الروسي العدواني في كورسك، ولا يستطيعون شن هجوم مضاد أو الانسحاب.

وقال أحد قادة وحدات الطائرات دون طيار: «ليس هناك خيار آخر. سنقاتل هنا لأنه إذا انسحبنا إلى حدودنا، فلن يتوقفوا؛ بل سيواصلون التقدم».

وقالت القوات الأوكرانية، إن الأسلحة الأمريكية الأطول مدى أبطأت التقدم الروسي، كما أن الجنود الكوريين الشماليين الذين انضموا إلى القتال، الشهر الماضي، أصبحوا أهدافا سهلة للطائرات دون طيار والمدفعية لأنهم يفتقرون إلى الانضباط القتالي، وغالبا ما يتحركون في مجموعات كبيرة في العراء.

وأضاف زيلينسكي، إن 3000 جندي كوري شمالي قُتلوا وجُرحوا. لكن يبدو أن الجنود يتعلمون من أخطائهم، من خلال اكتساب المزيد من المهارة في التمويه بالقرب من خطوط الغابات.

ووقع أحد الاشتباكات، الأسبوع الماضي، بالقرب من منطقة فورونتسوفو، وهي منطقة غابات تقع بين مستوطنتي كريمين وفورونتسوفو.

وحتى الأسبوع الماضي، كانت المنطقة تحت سيطرة أوكرانيا. وفي هذا الأسبوع، فقدت جزءًا منها، وتخشى القوات الأوكرانية أن تصل إلى طريق لوجستي حيوي.

وبينما يراقب الجنود الخسائر في الخطوط الأمامية في المنطقة الشرقية المعروفة باسم دونباس ــ حيث تقترب روسيا من مركز إمداد حيوي ــ فإنهم يعربون عن مزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت معركة كورسك تستحق العناء.

50 ألف جندي

ومنذ أن فوجئت بالتوغل الأوكراني الخاطف، حشدت روسيا أكثر من 50 ألف جندي في المنطقة، بما في ذلك بعض القوات من حليفتها كوريا الشمالية. من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، لكن الهجوم المضاد الذي شنته موسكو أسفر عن مقتل وجرح الآلاف وخسر الأوكرانيون المنهكون أكثر من 40 % من مساحة كورسك البالغة 984 كيلومترًا مربعًا (380 ميلًا مربعًا) التي استولوا عليها في أغسطس.

وترك غزوها الكامل قبل ثلاث سنوات روسيا مسيطرة على خُمس أوكرانيا، وألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنه يأمل أن تساعد السيطرة على كورسك في إجبار موسكو على التفاوض لإنهاء الحرب.

لكن خمسة مسؤولين أوكرانيين وغربيين في كييف تحدثوا وقالوا إنهم يخشون أن تؤدي المقامرة على كورسك إلى إضعاف خط المواجهة بأكمله الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر (621 ميلًا)، وأن تفقد أوكرانيا أرضًا ثمينة في الشرق.

وقال ستيبان لوتسيف، الرائد في لواء الهجوم الجوي رقم 95: «لقد ضربنا عش الدبابير، كما يقولون. لقد أثروا بؤرة ساخنة أخرى».

الغارة الحدودية

وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، إن أوكرانيا شنت العملية لأن المسؤولين اعتقدوا أن روسيا على وشك شن هجوم جديد على شمال شرق أوكرانيا.

وبدأت العملية، في الخامس من أغسطس، بإصدار أمر بمغادرة منطقة سومي الأوكرانية، فيما اعتقدوا أنها ستكون غارة لمدة تسعة أيام لصعق العدو. وتحولت العملية إلى احتلال رحب به الأوكرانيون، حيث اكتسبت بلادهم الصغيرة نفوذًا وأحرجت الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وجمع أحد قادة الشركات رجاله وقال لهم: «نحن نصنع التاريخ؛ وسوف يعرف العالم أجمع عنا لأن هذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وعلى الصعيد الشخصي، كان أقل يقينا».

«لقد بدا الأمر جنونيًا»، قال «لم أفهم السبب».

وبعد أن صدمهم النجاح الذي تحقق إلى حد كبير بسبب مفاجأة الروس، صدرت الأوامر للأوكرانيين بالتقدم إلى ما هو أبعد من المهمة الأصلية إلى بلدة كورينيفو، على بعد 25 كيلومترًا (16 ميلًا) داخل روسيا. وكانت هذه واحدة من الأماكن الأولى التي شنت فيها القوات الروسية هجومًا مضادًا.

استعادة الأراضي

وبحلول أوائل نوفمبر بدأ الروس في استعادة الأراضي بسرعة. وبعد أن أذهلهم ما حققوه، تغيرت آراء القوات الأوكرانية مع تقبلها للخسائر. وقال قائد السرية إن نصف قواته قُتلوا أو جُرحوا.

وقال بعض القادة في الخطوط الأمامية إن الظروف صعبة، والمعنويات منخفضة، والقوات تشكك في قرارات القيادة، وحتى في الغرض ذاته من احتلال كورسك.

وقال قائد آخر، إن بعض الأوامر التي تلقاها رجاله لا تعكس الواقع بسبب التأخير في الاتصالات. وأضاف إن التأخير يحدث بشكل خاص عندما يتم فقدان الأراضي للقوات الروسية. وقال أحد قادة الفصائل إن قياداته العليا رفضت مرارًا وتكرارًا طلباته بتغيير الموقف الدفاعي لوحدته لأنه يعلم أن رجاله لا يستطيعون الصمود في الخطوط الأمامية.

وقال إن «هؤلاء الذين يصمدون حتى النهاية ينتهي بهم الأمر في عداد المفقودين». وأضاف إنه «يعرف أيضا ما لا يقل عن 20 جنديًا أوكرانيًا تم التخلي عن جثثهم، خلال الأشهر الأربعة الماضية، لأن المعارك كانت شديدة للغاية بحيث لم يكن من الممكن إجلاؤهم دون المزيد من الضحايا».

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انخفاض المعنويات والتشكيك في قرارات القيادة السيطرة على كورسك لم تعد تمثل أولوية إستراتيجية.