مذكرة تفاهم سعودية أسترالية في مجال المراجعة

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، كما تأتي استنادًا إلى مبادئ الثقة المتبادلة، والشراكة، والتعاون في ضوء الأحكام الأساسية والمعايير الدولية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين، وإدراك أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجال، وضرورة زيادة الفعالية والتمكين المهني في مجالات المراجعة الداخلية، وتقييم الحوكمة، والالتزام، وفقًا للأنظمة والقوانين واللوائح في كلا البلدين، وحسب الموارد المتاحة.
يشار إلى أن المذكرة تدعم التعاون في عدد من المجالات منها: «معايير المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والمبادئ المهنية ذات الصلة، والبحوث والأنشطة المتعلقة بالمراجعة الداخلية، وأوراق العمل والقواعد والمنهجيات، واختبارات التأهيل للحصول على الشهادات وغيرها».
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