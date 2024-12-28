شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: نتعاون مع الدولة فى قضية الوعى ونحارب الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

قال جلال الزغاط، عضو الهيئة العليا وأمين العاصمة بحزب الحرية المصرى، إن الحزب يتعايش مع الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تدور فى الشارع المصرى، ونتعاون مع أجهزة الدولة من حيث الوعى الوطنى والمشاركة الإيجابية فى توصيل المعلومة للمواطن بما يدور حوله.

وأضاف جلال الزغاط خلال مداخلة ببرنامج "الشارع النيابى" بقناة إكسترا نيوز، أن الله حبانا بقيادة وطنية تعى وتدرك ورجال وطنيون يعرفون كيف يحمون الوطن، وبالتالى نشارك كحزب فى تنمية الوعى الوطنى على مستوى محافظة القاهرة من خلال أمانات الأقسام.

ولفت جلال الزغاط، إلى أن ندوة الحزب والتى كانت بعنوان "الوعى الوطنى.. قضية هامة"، كانت معدة للحديث عن قضية الوعى الوطنى من خلال الأمن القومى مخاطره وأسبابه، وتم توجيه القيادات والكوادر للنزول فى الشارع والجلوس مع المواطنين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للدفاع عن الوطن وحروب الجيل الرابع من الشائعات.