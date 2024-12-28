شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة يصدر تقرير حصاد حقوق الإنسان في مصر لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن إصدار تقرير "حصاد حقوق الإنسان فى مصر لعام 2024"، الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان بأمانة السياسات العامة. يأتى هذا التقرير فى إطار متابعة الحزب المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتحليل إنجازاتها وتحدياتها، مع تقديم توصيات لتحسين الأوضاع المستقبلية.

يبرز التقرير خطوات غير مسبوقة تم تحقيقها خلال عام 2024، منها مرور مصر بفترة طويلة دون قانون طوارئ لأول مرة منذ عقود. كما تم تشكيل لجنة عفو رئاسية ساهمت فى الإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين بالتعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة. ويُعَد هذا الإنجاز جزءًا من التزام مصر بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقت عام 2021.

شهدت حقوق المرأة طفرة ملحوظة، حيث تم تخصيص 88 مليار جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة، ما استفاد منه 5 ملايين سيدة. كما تم تدريب أكثر من 335 ألف امرأة فى مجالات التثقيف المالى وريادة الأعمال، إلى جانب استمرار مشروع "بطاقتك حقوقك"، الذى أصدر ما يزيد عن مليون بطاقة للمواطنات.

رغم هذه الإنجازات، سلط التقرير الضوء على التحديات التى تواجه ملف حقوق الإنسان فى مصر، مثل الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وزيادة المشاركة فى الشأن العام. وفى هذا الإطار، ودعا الحزب إلى إطلاق مرحلة جديدة من الحوار الوطنى لترسيخ مبدأ الحوار المجتمعي، الذى يُعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان.