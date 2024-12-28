شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الشائعات سلاح غير مرئى يهدد استقرار المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

حذر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، من خطورة الشائعات وتأثيرها المدمر على الأمن القومي واستقرار الدول، وخاصة مصر في ظل التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة.

وقال الشهابي، إن الشائعات أصبحت سلاحًا غير مرئي تستخدمه جماعات وأفراد لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية، مما يهدد استقرار المجتمعات ويضعف من قدرتها على التصدي للمخاطر الحقيقية.

وأكد الشهابي في تصريحات له، أن الشائعات تؤدي إلى نشر الفوضى والذعر بين المواطنين، مما يعزز من قدرة الأعداء على التأثير في معنويات الشعب وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مصر التي تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، لا يمكن أن تتحمل المزيد من الإشاعات التي تهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي.

وأضاف الشهابي، أن التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تتطلب توحيد الصفوف وتكثيف الجهود لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشائعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والتوترات الاجتماعية قد تؤدي إلى تدهور الوضع العام، وتزيد من معاناة المواطن.

ودعا رئيس حزب الجيل إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لرفع وعيهم بخطورة الشائعات، مشددًا على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية من الحكومة، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وأكد أن مواجهة الشائعات تتطلب توجيه رسائل واضحة ودقيقة للمواطنين لطمأنتهم ومكافحة الأخبار الكاذبة التي تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد ناجي الشهابي، على أن مصر قادرة على تخطي التحديات التي تواجهها إذا ما تم تحصين الجبهة الداخلية ضد الشائعات والمعلومات المغلوطة، منوها بأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يتطلب تكاتف جميع أطياف المجتمع.