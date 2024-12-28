شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: اليقظة وتكاتف الشعب المصرى ضرورة للتصدى للشائعات الهدامة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الشائعات تعد أساليب دنيئة لهدم الدول وهي نوع جديد من الأسلحة غير التقليدية ولكن لها تأثير قوى على الدول خاصة مع الانفتاح التكنولوجي وسهولة تداول وانتشار الشائعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "هلال" في تصريحه لـ"الخليج 365"، أنه على الرغم من تزايد الشائعات تجاه الدولة المصرية حاليا فى محاولة لتفكيك النسيج الوطنى إلا أن كل هذه المحاولات لا فائدة منها مع الشعب المصري الأصيل، فمهما كانت التحديات يقف الشعب المصري خلف القيادة والجيش خاصة وأن مخطط هدم الدول أصبح مكشوف للجميع ولا يخفى على أحد الدمار الذى نال بالدول المجاورة.

وأشار إلى أنه من مخاطر الشائعات، التأثير على الاقتصاد وهو الأمر الذى يوجب علينا جميعا التكاتف واليقظة من أجل التصدي له، فكلا منا له دور فى عدم نشر الشائعة وانتشارها وتصحيح المعلومة إذا تم انتشارها بالفعل إلى أن نتجاوز هذه الفترة العصيبة التى تمر على الإقليم بأكمله.