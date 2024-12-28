شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": الدولة تحرص على دفع عجلة الاستثمار والتنمية بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظ بورسعيد والذي ناقش كيفية التعامل مع المستجدات التي طرأت على محور قناة السويس في ضوء الصراعات السياسية بالمنطقة التي ساهمت في تراجع إيرادات القناة، مما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند 60%؜ من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، منوها بأن قناة السويس عانت كثيرًا لأكثر من عام ونصف، نتيجة الاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر، ولكن برغم هذه التحديات تواصل الدولة جهودها في دفع عجلة التنمية والاستثمار بالمجرى الملاحي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي أكد على رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية، مشيداً بتوجيهات الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة مع تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، مؤكداً على أهمية حديث الرئيس بشأن مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة، مؤكداً أيضاً أن بورسعيد ليست فقط مركزًا اقتصاديًا، بل أيضًا نموذجًا للتكامل بين التجارة العالمية والتنمية المحلية.

وأوضح النائب حسن عمار، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقعت اتفاق مع شركة السويس للصلب لتشغيل رصيف وساحة لتداول الصب الجاف بميناء الأدبية بمساحة 30 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 120 مليون دولار، والذى يسهم في رفع حجم التداول إلى 5 ملايين طن سنويا من بضائع الصب الجاف في المرحلة الأولى، والذى يحقق نمو تدريجي في أحجام التداول لتصل إلى 10 ملايين طن سنويا خلال 5 أعوام، بجانب حجم الاتفاقيات التي نجحت في إبرامها في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاجتماع جاء لمناقشة آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، خطوة تنظيمية هامة للاطلاع على موقف المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تمت خلال الفترة الماضية ونجحت في تحقيق طفرة حقيقية بالمدينة الباسلة، التي كانت في الماضي ومازالت رمزاً للصمود والمقاومة لتتحول إلى أهم المدن الاقتصادية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن بورسعيد قادرة على توفير فرص استثمارية كبيرة في مجالات النقل، التخزين، التصنيع، والخدمات الملاحية، مما يجذب الشركات العالمية.

وأضاف "عمار"، أن اجتماع الرئيس السيسي ناقش أهم الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية بالمحافظة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية.