قوى الأمن: فصيلة جبيل أوقفت سائق شاحنة على متنها 67 شخصًا تم تهريبهم من سوريا إلى لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار مكافحة عمليّات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، وعند منتصف ليل 27 الحالي، تمكّنت فصيلة جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي، بالتّنسيق مع بلديّة البربارة، من توقيف شاحنة مشبوهة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتفتيشها، وُجِدَ على متنها 67 شخصًا، من ذكور وإناث، وأطفال بينهم رضيع عمره لا يتجاوز أربعين يومًا، تمّ تهريبهم من سوريا إلى الدّاخل اللّبناني خلسةً، بهدف نقلهم إلى بيروت"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ توقيف سائق الشّاحنة، ويُدعى: "م. ع." (من مواليد عام 1992، لبناني)". ولفتت إلى أنّ "التّحقيق جارٍ من قِبَل الفصيلة المذكورة لإجراء المقتضى القانوني بحقّ المذكورين أعلاه، بإشراف القضاء المختص".