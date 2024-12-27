أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: نشعر بقلق من أن فرص التوصل إلى صفقة تبادل بغزة قبل تنصيب ترامب ضئيلة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تأكيدهم انهم يشعرون بقلق من أن فرص التوصل إلى صفقة تبادل بغزة قبل تنصيب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب ضئيلة، لافتين الى ان "ترامب قد يدعم إجراءات كالحد من المساعدات في حال عدم التوصل لصفقة تبادل".

واكد مصدر مقرب من ترامب لـ"أكسيوس" أن "لا خطة لما ينبغي فعله في حال تجاوز الموعد الذي حدده ترامب لعقد صفقة".

وشدد مصدر أميركي مطلع على المحادثات، تأكيده انه "لا يزال من المحتمل التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".