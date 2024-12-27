شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن موانئ الحديدة الثلاثة خرجت من الخدمة بسبب الضربات الإسرائيلية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر إعلامية بأن موانئ الحديدة الثلاثة خرجت عن الخدمة بسبب الضربات الإسرائيلية، مشيرة الى أنه حتى الآن لم يتم فتح مطار صنعاء ولم يعد إلى الخدمة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة، الخاضعتين لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى 6 قتلى و40 مصاباً وفقا لـ “صدي البلد “.

وأفادت “وزارة الصحة والبيئة” في حكومة الحوثيين، بأن الغارات التي استهدفت مطار صنعاء الدولي، أدت إلى مقتل 3 وإصابة 30 آخرين، كما أشارت إلى مقتل 3 وإصابة 10 آخرين في الهجمات التي استهدفت محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وتركزت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية، على مطار صنعاء الدولي وأدت إلى إخراجه عن الخدمة، فضلاً عن قاعدة “الديلمي” الجوية المجاورة، ومحطة كهرباء “حزيز” المركزية، جنوبي صنعاء.

فيما شملت الهجمات التي استهدفت محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على مياه البحر الأحمر، ميناءي الحديدة و”رأس عيسى” النفطي، إلى جانب محطة كهرباء “رأس كثيب”، شمالي المحافظة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن “الضربات الجوية الإسرائيلية أمس على مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص”، وعبّر عن مخاوفه من احتمالات حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة.

وقالت إسرائيل، إنها قصفت أهدافا مرتبطة بميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن يوم الخميس، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن 6 أشخاص على الأقل قتلوا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عبر منصة “إكس” أن طائرات مقاتلة نفذت ضربات على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين على الساحل الغربي والداخل اليمني قبل فترة وجيزة.

وأضاف أن الميليشيا اليمنية كانت قد هاجمت إسرائيل مراراً بطائرات دون طيار وصواريخ أرض-أرض.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الضربات على الحوثيين في اليمن “لن تتوقف حتى اكتمال المهمة”، وإن إسرائيل ستواصل “قطع ذراع الإرهاب لمحور الشر الإيراني”.

وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي استهدف البنية التحتية العسكرية التي تستخدمها الميليشيا في ​​أنشطتها العسكرية في كل من مطار صنعاء الدولي ومحطتي حزيز ورأس قنتيب للطاقة. بالإضافة إلى قصف البنية التحتية العسكرية في موانئ الحديدة والصليف ورأس قنتيب على الساحل الغربي”.

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