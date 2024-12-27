قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - BEIT LAHIA, GAZA - NOVEMBER 19: An interior view of destroyed infant intensive care unit of Kamal Adwan Hospital after targeting by Israeli army in Beit Lahia, Gaza on November 19, 2023. (Photo by Abdulqader Sabbah/Anadolu via Getty Images)

الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف طال أقسام المستشفى ومحيطها.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المستشفى، بعد ساعات من حصار مشدد على بواباته، وتفجير روبوتات مفخخة في محيطه، مجبرة الكوادر الطبية والمرضى والمرافقين على المغادرة بعد تفتيشهم، مشيرة إلى إخلاء عشرات المرضى والجرحى من داخل أقسام المستشفى وهم بحاجة ماسة للعلاج.

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