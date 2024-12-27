إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في رام الله ونابلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، ترافق ذلك مع اقتحام عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، والاعتداء على سكانها.

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