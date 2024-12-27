شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب جزيرة هونشو اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر جزيرة هونشو اليابانية التي تضم العاصمة طوكيو.وتم تحديد مركز الزلزال مبدئيا عند خط عرض 30.52 درجة شمالًا وخط طول 142.22 درجة شرقًا، فيما كان على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.