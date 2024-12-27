في صحف اليوم: بن فرحان سيزور لبنان بعد رأس السنة والرياض لن تعين سفير جديد لها في لبنان إلا بعد انتخاب رئيس

بعد تبلغ الجهات السياسية اللبنانية بأن الملف اللبناني في السعودية انتقل من عهدة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا الى وزارة الخارجية السعودية وصار في عهدة الوزير فيصل بن فرحان ومساعديه، أفادت مصادر مطلعة صحيفة "الأخبار" بأن "الأخير سيزور لبنان بعد رأس السنة، يرافقه وفد من الوزارة".

وأشارت معلومات الصحيفة إلى أن "الرياض لن تبادر إلى تعيين سفير جديد لها في لبنان إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وأن هناك 5 أسماء يجري النقاش فيها داخل السعودية، لكن اسم السفير الجديد لم يحسم بعد".