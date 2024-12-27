شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستثنيين من قرار "الأعلى للإعلام" بشأن مدة البرامج الدينية والان مع تفاصيل الخبر

اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من القرارات التي من شأنها تنظيم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات كافة، والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

وحدد المجلس مدة البرنامج الديني لا تزيد على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة:

- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.

- قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

- وزير الأوقاف.

-فضيلة مفتي الجمهورية.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام أن تمنع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، ويتم تجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها، بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة.

