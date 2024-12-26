الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 16 إرهابياً

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات)

قضت قوات الجيش الباكستاني على 16 مسلحاً من العناصر الإرهابية، خلال عملية نفذتها في مقاطعة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أمس، أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في مقاطعة وزيرستان، وتصدت لها قوات الأمن، وتم القضاء على 16 مسلحاً من الإرهابيين.

وأفاد بأن القتلى كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الأمن وقتل مدنيين أبرياء، مؤكداً أن قوات الجيش والأمن تواصل عمليات التمشيط الأمني في تلك المناطق للقضاء على بؤر الإرهاب في البلاد.