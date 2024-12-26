شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يحضر حفل تخريج دفعة جديدة من "قادة مصر الرقمية" في الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحضور حفل تخرج الدفعة الأولى من "المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية"، التي تقدمها الأكاديمية في إطار التعاون المثمر والمستمر مع الوزارة، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخلال الزيارة، أكدت الدكتورة رشا راغب، أن التعاون مع وزارة الاتصالات مستمر في مجالات التدريب المتخصص، مشددةً على أن الأكاديمية تساهم بشكل فعال في تحسين الكفاءات في مختلف المجالات التكنولوجية من خلال تقديم حزمة برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع الوزارة. ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي للموظفين الحكوميين وتعزيز القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الدولة.

وأضافت الدكتورة رشا راغب أن الأكاديمية تسعى من خلال هذه البرامج إلى بناء كوادر قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي وابتكار حلول تكنولوجية لخدمة المجتمع المصري. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط الأكاديمية الوطنية ووزارة الاتصالات لتطوير رأس المال البشري وتنمية القدرات الإبداعية والمهارات التقنية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور عمرو طلعت بالشكر إلى الدكتورة رشا راغب على الدعوة الكريمة، مؤكدًا أن إطلاق المبادرة الوطنية "قادة مصر الرقمية" تأتى فى إطار تضافر الجهود بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية، للتعاون فى تنفيذ برامج التطوير المؤسسى انطلاقًا من أهمية بناء الكوادر والقيادات الحكومية على النحو الذى يتواكب مع التطورات الرقمية المتسارعة، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية؛ موضحًا أن التعاون يستهدف تطوير المهارات الرقمية للمتدربين بالإضافة إلى المهارات الشخصية بما فى ذلك مهارات الاتصال والعمل الجماعى، وأشار إلى أهمية توافر الكوادر البشرية المدربة كعنصر رئيسى لتحقيق التحول الرقمى، مؤكدًا أن الاستثمار فى منظومات رقمية بالغة الحداثة لن يحقق النجاح المنشود إلا بوجود قادة يمتلكون المهارات والقدرات اللازمة لإدارة هذه المنظومات بكفاءة.

وقد بدأت الزيارة بجولة تفقدية لمباني الأكاديمية، تلاها صورة جماعية ضمت الدكتورة رشا راغب، والدكتور عمرو طلعت، والمهندسة غادة لبيب مع خريجي المبادرة، ثم لقاء مفتوح مع الخريجين. وانتهى اللقاء بتوجيه الخريجين مجموعة من الأسئلة والمقترحات إلى الدكتورة رشا راغب والدكتور عمرو طلعت، تناولت موضوعات التطور الرقمي، والإدارة، والقيادة.

المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي "قادة مصر الرقمية" يوم 10 نوفمبر 2024، في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يستهدف البرنامج تدريب 176 متدربًا من رؤساء الإدارات المركزية بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظات، والعاملين بمكاتب المحافظين ونوابهم، بالإضافة إلى العاملين بالمكاتب الفنية للوزراء والمحافظين ونوابهم.

ويهدف البرنامج إلى تمكين جيل من القادة الرقميين القادرين على قيادة التحول الرقمي في جميع القطاعات بالدولة المصرية، وتعزيز ثقافة الابتكار بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

تتضمن محاور البرنامج تطوير المهارات الرقمية المتقدمة، وتمكين القادة من استراتيجيات التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتدريب على القيادة وإدارة التغيير في العصر الرقمي.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

أُنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.