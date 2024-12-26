شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلى المتطرف لباحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب الوعي اليوم الخميس، اقتحام ايتمار بن غفير ، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف لباحات المسجد الأقصى الشريف وتحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، ومعه عشرات المستوطنين

وقال الحزب في بيان صحفي أن هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال ووقف ضد السكان الفلسطينيين الأصليين، وتمنعهم من دخول الأقصى خلال أعياد اليهود ، بهدف إرضاء اليمين المتطرف وكسب أصواته فى الكنيست، مما يؤدى إلى حرمان آلاف المسلمين من دخول الأقصى.



ويشير حزب الوعي إلي أن تلك التصرفات غير المسئولة والمستفزة تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض.



ويطالب حزب الوعي بضرورة وقف كل هذه الأمور الاستفزازية والتأكيد على حق المسلمين الشرعي في دخول المسجد الأقصى.