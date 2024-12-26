شكرا لقرائتكم خبر عن كبار الصحفيين يشاركون فى عزاء محمد طعيمة بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من الشخصيات العامة والسياسية وكتاب صحفيين في عزاء الزميل محمد طعيمة بمسجد عمر مكرم، من بينهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، بجانب الكاتب الصحفي أحمد الخطيب والكاتب الكبير عبدالله السناوي ويحي قلاش نقيب الصحفيين الأسبق.

كما حضر خالد البلشي نقيب الصحفيين ومحمد الجارحي، حسين الزناتي، هشام يونس ومحمد عبد الحفيظ، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، والكاتب الصحفى هانى رفعت مدير عام تحرير الخليج 365، وبهاء حبيب نائب رئيس التحرير، والكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى والناقد الرياضي جمال العاصي والإعلامي حسين عبد الغني.

وتوفى طعيمة الثلاثاء الماضي، بعد مسيرة طويلة وحافلة في العمل الصحفى شغل خلالها مناصب فى إدارة تحرير صحف هامة منها العربي الناصري، البديل، المصري اليوم، صوت الأمة، بالإضافة إلى صحف عربية أخرى، كما أصدر الزميل مجموعة من الكتب السياسية الهامة منها "خيانات الإخوان المسلمين.. فقه التلون".

وكان للزميل الراحل نشاط سياسي هام في حركة كفاية قبل يناير 2011، كما لعب دورا في النضال ضد حكم جماعة الإخوان وشارك في ثورة 30 يونيو.