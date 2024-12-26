أشار النائب نعمة افرام بعد لقائه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الى أنني "سررت بلقاء مميّز جمعني بسفير المملكة العربيّة السعوديّة وليد البخاري، تبادلنا خلاله الحديث عن تطوّرات المنطقة، والاستحقاق الرئاسيّ في لبنان بما يحمله من فجر جديد نتوقّعه لهذا الوطن، ومن إيجابيّات مرتقبة لزمن تأسيسيّ للبنان الجديد".
ولفت افرام، الى أننا "عرضنا للعلاقات الأخويّة التي تجمع بلدينا، خصوصاً أنّ المملكة كانت حاضرة في تاريخ لبنان القديم والمعاصر، وما حملت يوماً إلاّ الخير لشعبنا وما عملت إلاّ في سبيل مصلحته".
وأضاف "تطرّقنا إلى أهميّة إحلال الاستقرار فيه، وأن يكون الهمّ الأوحد للبنانيين هو مصلحة لبنان أوّلاً وأخيراً، وألا يسمحوا أن يكون لبنان أبداً منصّة تهدّد الأمن القوميّ العربيّ بأيّ شكل من الأشكال، والإنصراف إلى إعادة بناء المؤسّسات لترسيخ مسيرة من النهوض والإزدهار والسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر افرام بعد لقائه البخاري: الاستحقاق الرئاسيّ يحمل فجراً جديداً للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.