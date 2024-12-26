افرام بعد لقائه البخاري: الاستحقاق الرئاسيّ يحمل فجراً جديداً للبنان

أشار النائب نعمة افرام بعد لقائه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الى أنني "سررت بلقاء مميّز جمعني بسفير المملكة العربيّة السعوديّة وليد البخاري، تبادلنا خلاله الحديث عن تطوّرات المنطقة، والاستحقاق الرئاسيّ في لبنان بما يحمله من فجر جديد نتوقّعه لهذا الوطن، ومن إيجابيّات مرتقبة لزمن تأسيسيّ للبنان الجديد".

ولفت افرام، الى أننا "عرضنا للعلاقات الأخويّة التي تجمع بلدينا، خصوصاً أنّ المملكة كانت حاضرة في تاريخ لبنان القديم والمعاصر، وما حملت يوماً إلاّ الخير لشعبنا وما عملت إلاّ في سبيل مصلحته".

وأضاف "تطرّقنا إلى أهميّة إحلال الاستقرار فيه، وأن يكون الهمّ الأوحد للبنانيين هو مصلحة لبنان أوّلاً وأخيراً، وألا يسمحوا أن يكون لبنان أبداً منصّة تهدّد الأمن القوميّ العربيّ بأيّ شكل من الأشكال، والإنصراف إلى إعادة بناء المؤسّسات لترسيخ مسيرة من النهوض والإزدهار والسلام".