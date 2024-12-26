"النشرة": الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين في بلدتي يارون وكفركلا ونسف منازل مدنيين

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "عمليتي تفجير نفذهما الجيش الإسرائيلي في بلدتي يارون وكفركلا حيث عمد الى نسف منازل مدنيين وترددت اصداء التفجيرين في مناطق عديدة جنوبية".

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