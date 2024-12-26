الجيش: توقيف مواطن في منطقة الفنار - المتن لارتكابه جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الفنار - المتن المواطن (ح.ز.) لارتكابه جرائم نقل أسلحة حربية والاتجار بها، وتعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار. وقد ضُبط في حوزته سلاح حربي".

وذكرت المديرية، أن "‏المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".