الجيش: توقيف مواطن في منطقة الفنار - المتن لارتكابه جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الفنار - المتن المواطن (ح.ز.) لارتكابه جرائم نقل أسلحة حربية والاتجار بها، وتعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار. وقد ضُبط في حوزته سلاح حربي".
وذكرت المديرية، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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