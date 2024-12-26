افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأنه "أصوات الانفجارات التي تسمع على السلسلة الشرقية وفي محيط مدينة بعلبك مصدرها مصدرها حقول رماية الطيبة حيث تقوم فرق الهندسة في الجيش اللبناني بتفجير صواريخ غير منفجرة من مخلفات العدوان الاسرائيلي على البقاع".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أصوات الانفجارات في السلسلة الشرقية وبعلبك ناجمة عن تفجير الجيش لصواريخ من مخلفات العدوان الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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