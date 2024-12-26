شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: تعظيم فرص القطاع الخاص المحلى ضرورى لزيادة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بما تتخذه الدولة الآن من إفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلي على اعتبار أنه السند الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري جنبا إلى جنب لتشجيع الاستثمار المباشر والغير مباشر من الخارج.

وأكد الدكتور هشام عناني، أن هذه الخطوة ضرورة لما يقوم به القطاع الخاص من زيادة فرص العمل للشباب ما يؤدي إلى انتعاشة مهمة، مضيفا: هذه الخطوة بعد الإجراءات الاقتصادية صاحبها تسجيل أكبر معدل تحويلات للمصريين من الخارج وهو أمر هام لما تمثله تلك التحويلات رافدا رئيسيا للاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن وضع الضوابط للشراكة مع القطاع الخاص أو إتاحة فرص استخدام القطاع الخاص لتشغيل المرافق الهامة أمر هام لتبديد أي مخاوف أو شائعات في هذا الشأن.