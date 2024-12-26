وزير خارجية الكويت: نؤكد دعمنا الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي

أكد وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا، في اجتماع استثنائي في الكويت لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بشأن سوريا، "دعمنا الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي"، مشددا على أنه "يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية".
كما أكد "دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة".
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