سلطات المكسيك ضبطت أكثر من 400 ألف حبة فنتانيل قبل شهر من تنصيب ترامب

أعلنت سلطات المكسيك، ضبط أكثر من 400 ألف حبة من الفنتانيل، وذلك قبل شهر من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يهدد بزيادة الرسوم الجمركية إذا لم توقف المكسيك الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
وضُبطت المخدرات في عمليات متعددة في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك حيث تنشط عصابة "نويفا خينيراسيون" النافذة.
وزادت المكسيك عملياتها ضد تهريب المخدرات الاصطناعية خصوصا الفنتانيل، مع تكثيف ترامب الضغوط بشأن هذه المسألة.
وهدد ترامب الذي سيبدأ ولايته الثانية في 20 كانون الثاني، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الصادرات المكسيكية إذا لم تتمكّن البلاد من السيطرة على تهريب المخدرات وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
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