شكرا لقرائتكم خبر عن بطاطين ومواد غذائية.. التحالف الوطنى يواصل جهوده لدعم الأكثر احتياجا خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى مع حلول فصل الشتاء، ولعل آخر فعالياته ما قامت به مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف، باستمرار مبادرة "صناع الدفا" للعام الخامس على التوالي بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات القاعدية.

شهدت المبادرة، التي تهدف لدعم الأسر غير القادرة في مواجهة برد الشتاء القارس، اصطفاف شاحنات محملة بـ2000 بطانية شتوية و1000 كرتونة مواد غذائية أمام ديوان عام محافظة الأقصر، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبدالجليل، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، وعمر رسلان، رئيس قطاع جنوب الصعيد بالمؤسسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته، أعرب محافظ الأقصر عن تقديره للتحالف الوطني ولمؤسسة صناع الخير ودورها الإنساني في دعم الأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلها، مثمنًا جهود المشاركين في مبادرة "صناع الدفا"، خاصة مع إضافة كراتين المواد الغذائية للمرة الأولى هذا العام لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة. وأكد على أهمية تضافر الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في قرى المحافظة، خصوصًا القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، أشار هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة المؤسسة لتوزيع 50 ألف بطانية شتوية على غير القادرين بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كراتين المواد الغذائية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة.

كما أشار الدكتور محمد عبدالجليل إلى أن توزيع البطاطين وكراتين المواد الغذائية في الأقصر سيتم من خلال فريق عمل المؤسسة المنتشر بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث سيشمل التوزيع قرى ومناطق عديدة منها الفارسية والمساوية والترعة والدير بمركز إسنا، ونجع خميس بمركز الطود، والسيول والطارف بمركز القرنة، وقرية أرمنت الحيط والمراعزة بمركز أرمنت.