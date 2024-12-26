الحرس الثوري الإيراني: إجراءات "أنصار الله" باليمن أثبتت أن جبهة المقاومة مستقلة وتعتمد على نفسها

شدد الحرس الثوري الإيراني، على أن "إجراءات أنصار الله الحازمة أثبتت أن جبهة المقاومة مستقلة وتعتمد على نفسها". وأوضح أن "أنصار الله باليمن غيروا في الوقت المناسب حسابات الكيان الصهيوني المغتر بأحداث سوريا". يأتي ذلك مع ازدياد الهجمات اليمنية بالصواريخ الباليستية ضد إسرائيل، في إطار مساندة قطاع غزة. وهدد المسؤولون الإسرائيليون بشن هجمات على الحركة في اليمن.

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