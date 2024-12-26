كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية لقناة "الجزيرة"، عن "تعزيزات عسكرية تصل مدن الساحل السوري للحفاظ على استقرار المنطقة"، مشيرا الى أن "انتشار التعزيزات العسكرية يشمل محيط الساحل والشريط الحدودي مع تركيا".
وأكد أن "قواتنا ستلاحق من يرفض تسليم السلاح على امتداد الأراضي السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بوزارة الدفاع السورية للجزيرة: تعزيزات عسكرية تصل مدن الساحل السوري للحفاظ على استقرار المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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