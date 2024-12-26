مصدر بوزارة الدفاع السورية للجزيرة: تعزيزات عسكرية تصل مدن الساحل السوري للحفاظ على استقرار المنطقة

كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية لقناة "الجزيرة"، عن "تعزيزات عسكرية تصل مدن الساحل السوري للحفاظ على استقرار المنطقة"، مشيرا الى أن "انتشار التعزيزات العسكرية يشمل محيط الساحل والشريط الحدودي مع تركيا".

وأكد أن "قواتنا ستلاحق من يرفض تسليم السلاح على امتداد الأراضي السورية".