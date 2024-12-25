مستوطنون يهاجمون تجمعين فلسطينيين في الضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون تجمعين فلسطينيين، وأطلقوا النار وخربوا ممتلكات فيهما شرق وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر محلي: إن «مستوطنين إسرائيليين يستقلون 7 مركبات هاجموا تجمع عرب المليحات البدوي في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا».

وأوضح أن «المستوطنين قاموا بهدم موقع زراعي في التجمع البالغ عدد سكانه نحو 500 نسمة وأطلقوا النار وألقوا الحجارة على بيوت الفلسطينيين».

ووصف المصدر الهجوم بأنه «كبير وخطير»، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي أو الشرطة لم تتدخل لإيقاف المستوطنين رغم استغاثات السكان واتصالاتهم.

وفي جنوبي الضفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»: إن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا مساكن الصفيح، والخيام والكهوف في «خربة الحلاوة» بـ«مسافر يطا»، وفتشوها، وروعوا الأطفال والأهالي.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 310 اعتداءات في الضفة خلال نوفمبر الماضي تخللها اقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم وحرق ما مجموعه 1806 شجرات من ضمنها 1762 شجرة زيتون.