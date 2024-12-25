54 وفاة و9 آلاف إصابة بـ«الكوليرا» في تعز اليمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أعلن مسؤول صحي يمني، أمس، ارتفاع وفيات الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد إلى 54 حالة منذ مطلع العام الجاري.

وقال تيسير السامعي مسؤول الإعلام في مكتب الصحة بمحافظة تعز، إن السلطات الصحية رصدت 54 حالة وفاة بمرض الكوليرا في المحافظة منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أن السلطات الصحية رصدت 9 آلاف و577 إصابة بالكوليرا، منها ألف و50 حالة مؤكدة بالفحص المخبري.

وحول انتشار مرض «حمى الضنك»، أفاد المسؤول الصحي بأنه تم رصد ثلاثة آلاف و795 حالة في المحافظة مند بداية العام الجاري حتى اليوم، دون تسجيل وفيات.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهوراً حاداً جراء تداعيات الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية منذ نحو 10 سنوات.

والكوليرا، مرض معد وخطير تسببه ضمة الكوليرا المعدية، وتحدث الإصابة لدى دخولها مع الطعام أو الماء إلى الجسم.

وتحدث حمى الضنك الحادة عندما تتلف الأوعية الدموية ويتسرب منها الدم وينخفض عدد الخلايا التي تكون الجلطة «الصفائح الدموية» في مجرى الدم، ويمكن أن يسبب ذلك حدوث صدمة ونزيف داخلي وفشل الأعضاء وحتى الموت.