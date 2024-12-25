البابا فرنسيس يندد بـ«الوضع الإنساني الخطير» في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفاتيكان (وكالات)

ندّد البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثولوكية، في رسالة عيد الميلاد أمس، بـ «الوضع الإنساني الخطير جداً» في قطاع غزة، مجدداً الدعوة للإفراج عن الرهائن بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب.

وطالب البابا «بفتح أبواب الحوار والسلام على مصراعيها»، كما دعا أيضاً إلى إجراء محادثات بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب بينهما، وحث على التحلي بالجرأة اللازمة لفتح الباب أمام المفاوضات.

وأضاف: «أتمنى أن يصمت صوت الأسلحة في أوكرانيا التي مزقتها الحرب»، ودعا أيضاً إلى إظهار «بوادر للحوار والتلاقي من أجل تحقيق سلام عادل ودائم».