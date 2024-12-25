متحدث باسم طالبان الأفغانية: مقتل 46 على الأقل في قصف باكستاني

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية أن "ما لا يقل عن 46 شخصا، معظمهم أطفال ونساء، قتلوا في قصف نفذه الجيش الباكستاني على إقليم بكتيكا شرق أفغانستان، وتوعدت بالرد على جارتها".

وذكر نائب المتحدث باسم حكومة طالبان حمد الله فطرت إن "القصف وقع على أربعة مواقع في أفغانستان"، مضيفا أن "ستة أصيبوا أيضا".

ولم ترد الحكومة الباكستانية أو مسؤولون عسكريون بعد على طلبات للحصول على تعليق.

في حين قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الأفغانية عناية الله خوارزمي "تعتبر أفغانستان هذا الفعل الوحشي انتهاكا صارخا لجميع المبادئ الدولية وعملا عدوانيا واضحا... لن تدع الإمارة الإسلامية هذا الفعل الجبان يمر دون رد".