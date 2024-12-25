حادث دهس في قلب لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في حادث يذكّر بحادث الدهس بمدينة ماغديبورغ الألمانية مساء الجمعة الماضي، لكن بخسائر بشرية أقل، اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً بتهمة محاولة القتل بعد أن صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص على رصيف في لندن.

وتعتقد الشرطة البريطانية أن المشتبه به "كان متورطًا في مشاجرة في ملهى ليلي قبل أن يستقل سيارته ويصعد على الرصيف" في شارع شافتسبوري في قلب العاصمة في الساعات الأولى من يوم عيد الميلاد.

وتم القبض على رجل للاشتباه في محاولته القتل، بينما تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، قيل أن حالته مهددة لحياته.

وكان تم استدعاء ضباط شرطة العاصمة لتقارير عن وقوع حادث وسيارة تسير على الجانب الخطأ من الطريق في الساعة 12.45 صباحًا. وفي بيان لها، قالت الشرطة إن الحادث كان معزولًا وليس له علاقة بالإرهاب.

وقالت سكوتلانديارد إنه تم وضع طوق أمني خارج مسرح (سوندهايم) في شارع شافتسبري، وهو موطن المسرحية الموسيقية Les Miserables في لندن. يقع شارع شافتسبري في قلب ويست إند في لندن ومنطقة المسارح في المدينة.

وقال نائب مساعد المفوض ستيوارت كاندي إن القوة "استجابت بسرعة" واعتقلت رجلاً "في غضون دقائق". وأضاف: "يُعتقد أن المشتبه به كان متورطًا في مشاجرة في ملهى ليلي قبل ركوب سيارته وصعود الرصيف".