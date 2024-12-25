سويف: لبنان بحاجة للروح الإنسانية والشرق المتألم الى إنسانية راسخة

أشار رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في عظته خلال قداس عيد الميلاد عند منتصف الليل في كنيسة مار مارون في طرابلس، الى ان "لبنان بحاجة للروح الإنسانية وهذا الشرق المتألم والتواق الى القيامة يحتاج الى إنسانية راسخة بروح العائلة".

وتابع :"ما أجمل وأعظم من دفء العائلة، إذ أنها الإطار البشري الذي شاء الله أن يحقق الخلاص عبره، في إطار بيت حل فيه الكلمة بحضور يوسف المربي والصديق وبأمومة مريم العذراء التي حملت في أحشائها بقوة الروح القدس مخلص العالم. في هذا البيت ربى يسوع الناصري وكبر واستعد لإعلان ملكوت الآب ليحمل صليبه ويحرر الإنسان بقيامته. فعائلتنا اليوم مدعوة أن تتنقى وتتجدد بهذا الحب الإلهي والإنساني وأن تكتشف رسالتها في حماية العالم من أخطار التفكك الأسري نتيجة كبرياء الإنسان".

وتوجه الى المؤمنين بالقول :" تعالوا نسجد للطفل الإله مخلصنا فنصبح بناة لسلامه متجددين بالرجاء شاكرينه على نعمة حلوله بيننا وسائلينه أن يزيدنا تضامنا ومحبة فيما بيننا كي نصبح عائلة إنسانية تحيا وتتجدد بالفرح والحب والسلام".