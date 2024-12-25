كنعان شكر من طرح اسمه للرئاسة: لا أهرب من المسؤولية وكلام الراعي خارطة طريق لإنقاذ لبنان

أكد النائب ابراهيم كنعان في تصريح له، بعد مشاركته في قداس عيد الميلاد الذي ترأسه البطريرك الماروني في بكركي أن "وجودنا في الصرح البطريركي طبيعي ودائم الى جانب البطريرط الراعي للتهنئة بالعيد وهذه ليست المرة الأولى، والمجلس النيابي عليه واجب انتخاب رئيس ويجب الذهاب الى الانقاذ بتفعيل المؤسسات وتنفيذ الاتفاق الدولي بوقف اطلاق النار ".

وردا على سؤال جول طرح اسمه للرئاسة أجاب كنعان :"اسمي مطروح وأشكر من طرحه ولا اهرب من المسؤولية، ولدينا لقاءات من خلال اللقاء النيابي الذي انتمي له، وهذه اللقاءات والاتصالات تحصل بشكل مباشر وغير مباشر"، لافتا الى ان "المجتمع الدولي جاهز لمساعدة لبنان والمسؤولية الاولى على اللبنانيين والكتل وواجبنا ان نقوم باتفاق بين اللبنانيين".

واعتبر ان "كلمة الراعي في العظة خريطة طريق لانقاذ لبنان ولاسيما للمسؤولين بما تضمنته من كلام عن الحياد الذي لا يعني كما قال البطريرك خروج لبنان من محيطه العربي انما، تحييده عن الصراعات في المنطقة التي تهدد استقراره، كما الدعوة لانتخاب رئيس قادر على اخراجه من الأزمة التي يمر فيها".