أردوغان: إما أن يلقي الجناة الانفصاليون في سوريا أسلحتهم أو يدفنوا هناك معها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له انه "سنحقق هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب خلال الفترة المقبلة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدولتنا"، مشيرا الى انه "سنقضي على التنظيم الإرهابي (بي كي كي) الذي يحاول بناء جدار من دم بيننا وبين أشقائنا الأكراد وإذا كانت لديه حسابات فنحن أيضا لدينا حساباتنا".

وشدد اردوغان على ان "هدفنا الوحيد هو ضمان السلام والرفاه والاستقرار بأقوى الأشكال في كل شبر من أراضي منطقتنا بدءا بسوريا، وإما أن يلقي الجناة الانفصاليون في سوريا أسلحتهم أو يدفنوا هناك معها".

ورأى أنه "منذ 3 أسابيع وحلفاء الأسد في حداد وبدأت تتكشف نواياهم في صب جام غضبهم جراء فقدانه على المظلومين".

وأكد أن "تنظيم داعش ليس تهديدا للغرب فقط بل لنا ولسوريا والمنطقة أيضا، وسنساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكن لن نرغم أحدا على المغادرة"، كاشفا انه "سنفتتح قريبا قنصلية تركية في حلب وأشكر أحمد الشرع على قيادته الجيدة لهذه المرحلة".