البابا أكد في رسالة الميلاد قربه من الجماعة المسيحية في لبنان والجنوب وسوريا: لتصمت الاسلحة في أوكرانيا والشرق الاوسط

أشار البابا فرنسيس، في رسالة عيد الميلاد من الفاتيكان الى ان "يسوع هو الباب الذي فتحه الرب في وسط العالم ليعود الجميع اليه، فكلنا مثل الخراف الضالة نحتاج الى الراعي الصالح وهو يسوع، والباب مفتوح على مصرعيه فيجب ان نتصالح مع الله ونتصالح مع انفسنا".

وشدد البابا على ان "يسوع هو باب السلام، نحن نتوقف مرارا عند العتبة ولا نملك الشجاعة لنتجاوزها"، داعيا "لتصمت الاسلحة في اوكرانيا المعذبة

ولنفتح الباب للحوار للوصول الى سلام دائم، ولتصمت الاسلحة في الشرق الاوسط فعيوننا اليوم مركزة في بيت لحم وغزة حيث الوضع الانساني خطير جدا، ويجب ان يتوقف اطلاق النار ويتحرر الاسرى".

وأكد البابا قربه من الجماعة المسيحية في لبنان وتحديدا في الجنوب، وفي سوريا ايضا، داعيا الى "فتح ابواب الحوار والسلام".