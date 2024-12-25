بالصور.. تحطم وانفجار طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أستانا: نجا 25 شخصاً من تحطّم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في غرب كازاخستان، اليوم الأربعاء، بينما كان على متنها 67 شخصاً، وفق ما أفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية. وقالت الوزارة، في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "وفق المعلومات الأولية، هناك 25 ناجياً، من بينهم 22 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى"، موضحة أنه جرى إرسال 150 عنصر إنقاذ إلى موقع التحطّم. وكانت السلطات الطبية قد أفادت، في وقت سابق، بنجاة 14 شخصاً.



تصاعد ألسنة اللهب بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان

وكانت السلطات قد أفادت، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، بتحطّم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في غرب كازاخستان، بينما كانت في رحلة من باكو إلى غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية القوقازية. وقالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية إن الطائرة سقطت قرب مدينة أكتاو، غرب البلاد، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".



طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية تحلق باتجاه الأرض قبل أن تتحطم بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان

من جانبها، أشارت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية إلى أن الطائرة، وهي من طراز "إمبراير 190"، "نفّذت هبوطاً اضطرارياً".



فرق الإنقاذ تسعف الركاب الناجين من تحطم الطائرة