شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة البحيرة: رئيس الوزراء وجه بسرعة إنهاء نزع الملكية لصرف التعويضات بمحور "المحموديه" والان مع تفاصيل الخبر

أكدت محافظة البحيرة جاكلين عازر، علي توجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، للهيئة المصرية للمساحة ممثلة فى المهندسة هويدا النوبي، بسرعة نهو إجراءات نزع الملكية لصرف التعويضات للمواطنين، وذلك خلال استعراضها لمسأله تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لصالح مشروع تطوير محور المحمودية والمشروعات القومية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن محافظة البحيرة، ومنها النائب أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.

وقالت محافظة البحيرة، إن الملف شائك وهناك تراكمات، لكن بالمعاونه مع النواب نبذل قصاري الجهد والتواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة، مشيرة إلي التعاون الكامل الذي ابدأه المواطنون القاطنون علي طول مسار المحمودية، خلال مراحل تنفيذ مشروع تطويره.

وأضافت جاكلين عازر، أنه مع تأخر صرف التعويضات للأهالي تم استعجال هيئة المساحة، وقامت اللجنة المعنية بالنزول إلي كفر الدوار بالفعل، ومع ملاحظة التأخر تم العرض علي رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بسرعه نهو الاجرءاءات، بالتالي الاعلام الخاص بكفر الدوار سينشر وباقي المدن تباعاً.

وشددت محافظة البحيرة، علي التأكيد علي أهمية الالتزام بنصوص القانون بأن يكون التعويض وفقا للقيمة السوقية وقت نزع الملكية.

من جانبه قال إبراهيم الشميسي، ممثل هيئة المساحة عن غرب الدلتا، إنه من المتوقع أن يتم الصرف لصالح متضرري نزع الملكية بمحافظة البحيرة لصالح محور المحموديه خاصه مركز ابو حمص، بحد أقصي قبل عيد الفطر.