شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة البحيرة تعلن بدء تنفيد أكبر موقف سيارات بـ40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكدت جاكلين عازر محافظ البحيرة، نجاح المحافظة فى ملف تقنين أراضى الدولة، لتصبح المحافظة الأعلى فى عوائد هذا الملف، فضلا عن الانتهاء من استلام كافة طلبات التصالح فى مخالفات البناء على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن محافظة البحيرة.

وشددت محافظة البحيرة، على عزمهم تذليل كافة العقبات مشيرة إلى بدء تنفيذ أكبر موقف سيارات داخل المحافظة فى كفر الدوار بتمويل 40 مليون جنيه لإنشاء موقف جديد لمدينه كفر الدوار.

واستعرضت عازر فى فيلم تسجيلى المشروعات التى تقوم بها الدولة داخل المحافظة من القطار السريع ومشروع الدلتا الجديدة ومينا رشيد، فضلا عم مشروعات الخطه الاستثمارية داخل المحافظة التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحاليه.

وأشارت جاكلين عازر، إلى المقاومات التى تمتلكها المحافظة، لاسيما فى القطاع الزراعى مشيدة بالتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعة.